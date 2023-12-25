Под Калининградом впервые за месяц устранили очередь из грузовиков на границе с Литвой

В региональном филиале ФГКУ Росгранстрой ТАСС объяснили ликвидацию затора из фур непосредственно перед пунктом пропуска исключением возможности несанкционированного прохождения границы в обход электронной очереди

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Проезд через единственный работающий многосторонний автомобильный пункт пропуск (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области впервые с 25 ноября освободился от очереди грузовиков, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова. Затор ликвидирован благодаря исключению возможности проехать через МАПП в обход электронной очереди.

Затор из грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начал образовываться с 24 ноября, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин, к 28 ноября очередь увеличилась до 185 фур, а к 10 декабря до 260 машин.

"Очередь грузовиков на МАПП "Чернышевское" ликвидирована. Впервые с 25 ноября текущего года проезд как из Калининграда в сторону Литвы, так и в обратном направлении свободен", - сказала Иванова.

По ее словам, очередь перед МАПП "Чернышевское" со стороны Калининградской области начала сокращаться с начала прошедшей недели. При этом литовская таможня не изменила режима своей работы.

В региональном филиале ФГКУ Росгранстрой ТАСС объяснили ликвидацию затора из фур непосредственно перед пунктом пропуска исключением возможности несанкционированного прохождения границы в обход электронной очереди.

"Когда люди поняли, что проехать можно только будучи зарегистрированным [в электронной очереди], все упорядочилось", - сказал представитель калининградского филиала Росгранстроя, отметив, что с наведением порядка в нахождении в очереди на границе "просто пропал смысл". В настоящее время отставание от графика пересечения границы составляет порядка 48 часов.

О ситуации на КПП

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.