В РНБ открылась выставка к 175-летию со дня рождения вице-адмирала Макарова

Экспозиция развернута в зале Корфа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Выставка "В море - значит дома" в честь 175-летия со дня рождения флотоводца, героя Русско-японской войны, вице-адмирала Степана Макарова (1849-1904) открылась в Российской национальной библиотеке (РНБ). Экспозиция развернута в зале Корфа исторического здания, сообщили в пресс-службе РНБ.

"Выставка охватывает период от ранних лет и поступления Степана Макарова в Николаевское морское училище в 1858 году до его гибели в Тихом океане на броненосце "Петропавловск" во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Среди экспонатов - прижизненные издания его трудов из фондов РНБ", - рассказали в пресс-службе.

Среди публикаций - первая научная статья Макарова "Инструмент Адкинса для определения девиации в море" ("Морской сборник", 1867), его сочинение "О непотопляемости судов" (1875), а также такие фундаментальные труды, как "Витязь" и Тихий океан" (1894) и "Ермак" во льдах" (1901). Здесь же представлен двухтомный биографический очерк Фердинанда Врангеля "Вице-адмирал Степан Осипович Макаров" (СПб, 1911-1913).

Свыше 30 документов предоставлены для выставки Российским государственным архивом военно-морского флота. Это копии текстовых документов, фотографий, рисунков, чертежей и карт второй половины XIX - начала XX века, связанных с жизнью вице-адмирала.

Макаров - русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель. Он вошел в историю, как изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку.

Особые разделы посвящены увековечению памяти Макарова, сохранению его заветов. Выставка, адресованная широкому кругу посетителей, продолжит работу до 12 февраля.