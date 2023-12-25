Путин поручил властям поддерживать волонтерские центры в новых регионах

Президент России обязал отчитаться о проделанной работе до 1 марта 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федеральные власти будут поддерживать работу добровольческих и волонтерских центров в новых регионах. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ оказать содействие Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" в целях создания ресурсных добровольческих (волонтерских) центров в Херсонской и Запорожской областях, а также поддержки деятельности таких центров в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно. Отчитаться о проделанной работе им надлежит до 1 марта 2024 года.

Это поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общественной палаты, прошедшей в ноябре.