Путин поручил продумать стратегию демографической безопасности

Сделать это нужно до 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате подготовить идеи по разработке стратегии демографической безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о разработке документа стратегического планирования в сфере демографической безопасности", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Сделать это нужно до 15 февраля 2024 года.

Поручение дано по итогам встречи президента с членами Общественной палаты. Один из участников той беседы предложил разработать в РФ стратегию демографической безопасности, чтобы скоординировать работу всех ведомств по этой теме.