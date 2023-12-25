В Дагестане завершились основные работы по восстановлению энергоснабжения

Продолжаются аварийно-восстановительные работы в некоторых регионах ЦФО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Основные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения завершены в Дагестане, сообщает Минэнерго России.

В то же время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после отключений части потребителей из-за мокрого снега с налипанием на проводах в некоторых регионах Центрального федерального округа.

"На 14:00 обесточенными остаются потребители Рязанской области - 3,2 тыс. чел., Владимирской области - 4 тыс. чел., Ярославской области - 3,6 тыс. чел.", - отмечается в сообщении министерства.

Работы по восстановлению ранее нарушенного энергоснабжения также продолжаются на юге страны. По состоянию на 14:00 мск, без электричества остаются 11,9 тыс. потребителей в ДНР и 27,1 тыс. человек в ЛНР.