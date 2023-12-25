Путин поручил обеспечить мониторинг соблюдения властями новых регионов прав граждан

Доклад президент ждет до 15 января 2024 года, далее - один раз в квартал

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил провести комплексный мониторинг соблюдения органами госвласти и местного самоуправления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прав граждан в период интеграции этих регионов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить проведение в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области комплексного общественного мониторинга соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления социальных прав граждан в период интеграции этих субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти Российской Федерации", - говорится в перечне поручений Путина по итогам встречи с членами Общественной палаты (ОП) России и председателями общественных палат регионов.

Ответственными за исполнение назначены главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, руководители Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, а также секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Доклад президент ждет до 15 января 2024 года, далее - один раз в квартал.