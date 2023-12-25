График пригородных поездов на Московской железной дороге изменится в новогодние праздники

Точечные корректировки коснутся графика движения поездов в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов и экспрессов на Московской железной дороге (МЖД) изменится в новогодние праздники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Для удобства пассажиров в предпраздничные и праздничные дни, с 30 декабря по 8 января, Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком ЦППК внесли изменения в расписание пригородных поездов всех радиальных направлений", - говорится в сообщении.

Электропоезда будут курсировать следующим порядком: 29 декабря - расписанием пятницы; 30 декабря - субботы; с 31 декабря по 7 января - субботы; 8 января - воскресенья. В связи с переносом выходных дней внесены корректировки в расписание пригородных электропоездов и экспрессов.

Точечные корректировки коснутся графика движения поездов в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

"Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих совершать поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - добавили в пресс-службе.

Изменения в графике

На Казанском направлении экспрессы выходного дня №7084 и №7085, курсирующие между Москвой и станцией Рязань-1 назначены 30 и 31 декабря, №7051 Рязань-2 - Москва будет выходить в рейсы 6, 7 и 8 января. Поезда №7050 и №7052 Москва - Рязань-2 будут курсировать 28-29 декабря. Два поезда назначены 30-31 декабря на маршруте Куровская - Москва экспресс №7143, Москва - Черусти - №7194. 9 января со станции Рязань-1 в 04:18 отправится поезд №7021 и прибудет в Москву в 06:54. На маршруте Черусти - Вековка 29-31 декабря и 8 января будут курсировать четыре дневные электрички с увеличенным до 11 количеством вагонов.

На Савеловском направлении экспрессы, курсирующие между Москвой и Большой Волгой (городом Дубна), - №7042 и №7043, станут выходить в рейсы 30-31 декабря, а также с 3 по 8 января.

На Ярославском направлении экспрессы №7011 Александров-1 - Москва и №7012 Москва - Александров-1 будут курсировать 30 и 31 декабря. Другая пара экспрессов - №7021 и №7022 - проследуют по маршруту между Москвой и Александровом 30, 31 декабря а также 7 и 8 января. На участке Киржач - Александров пригородный поезд №6439 будет перевозить пассажиров 30 декабря и 9 января. В обратном направлении совершит рейсы 8 и 9 января поезд №6450.

На Киевском направлении экспресс Москва - Калуга-1 (№7005/7006) будет курсировать с 28 декабря по 8 января, а №7025/7026 - 30-31 декабря, 2-8 января. Еще один экспресс №7007/7008 будет перевозить пассажиров 28-31 декабря, 3-8 января. В обратном направлении экспресс №7023/7024 выйдет в рейсы 28-31 декабря и 3-8 января, а №7027/7028 - будет курсировать 30-31 декабря и 2-8 января.

На Курском направлении экспресс №7041 Москва - Тула-1 будет курсировать 30 декабря и 8 января, №7051 - 29 декабря, а в обратном направлении №7040 Тула-1 -Москва - 30-31 декабря. Два дневных экспресса, курсирующие между Москвой и Тулой, №7031 и 7030 30-31 декабря, 2-8 января.

На Горьковском направлении экспрессы №7083/7084 и 7079/7080 между станциями Площадь трех вокзалов и Владимиром будут курсировать 30-31 декабря, 3-8 января. Поезда №7085/7086 Площадь трех вокзалов - Владимир назначен 28-30 декабря, а №7089/7090 - 29 декабря.