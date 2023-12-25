В кабмине не поддержали идею обязать полицию подтверждать неповиновение с помощью видео

В проекте отзыва отметили, что нововведение может способствовать уклонению виновных от ответственности

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов от думской фракции "Новые люди", которым предлагается обязать полицейских предоставлять в суде видеодоказательства неповиновения сотрудникам полиции. В проекте отзыва (копия документа есть в распоряжении ТАСС) отмечено, что нововведение может способствовать уклонению виновных от ответственности.

Как сообщала пресс-служба "Новых людей", законопроект был направлен на заключение кабмина в октябре. Среди авторов инициативы лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Тогда Нечаев пояснил, что в России нет единой системы хранения и обработки данных с полицейских видеорегистраторов и то, как использовать эту информацию, решают в каждом конкретном подразделении МВД. По его словам, в итоге "недобросовестные сотрудники могут просто уничтожить запись, если на ней видно, что нарушает закон сам полицейский, а не задерживаемый".

"Предлагаемое законопроектом регулирование противоречит принципам производства по делам об административных правонарушениях и может способствовать созданию условий для уклонения виновных лиц от ответственности. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отсутствует аргументация, свидетельствующая о необходимости внесения предлагаемых изменений. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Также там указали, что при подготовке законопроекта не учтено, что событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к ответственности, определяются на основании доказательств, которые устанавливаются не только материалами фотосъемки, звуко- и видеозаписи, но и процессуальными документами, показаниями свидетелей и потерпевших.

"Согласно статье 26.11 КоАП, судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства с учетом всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности. Притом никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу", - указано в проекте отзыва.