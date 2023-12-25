Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани превышен на 73%

Медучреждения города перевели на работу в усиленном режиме

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Почти 22 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировали в Казани по итогам прошлой недели. Темп прироста составил 152%, суммарно уровень заболеваемости за 50-ю неделю в столице Татарстана превысил эпидпорог на 73%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"К сожалению, эпидпорог по простудным заболеваниям серьезно превышен. Чтобы уберечь друг друга, давайте вернемся к той практике, которую мы использовали во времена ограничений по пандемии коронавируса. Роспотребнадзор не вводит никаких ограничений, и это хорошо - мы уже умеем сами необходимые меры предпринимать. Поэтому обращаюсь к тем людям, которые плохо себя чувствуют: просьба не участвовать в массовых мероприятиях, а остальным - принимать меры предосторожности и заниматься профилактикой", - цитирует пресс-служба мэра города Ильсура Метшина.

Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в структуре заболеваемости преобладает вирус гриппа А. Предполагается, что к концу сезона - в феврале-марте - распространится тип В. Вакцинацию прошли 1 млн 877 тыс. 150 человек, что составляет 46% от общей численности населения республики.

Об усиленном режиме работы

По словам начальника Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, обеспечена полная готовность госпитальной базы. С 25 декабря и до особого распоряжения поликлиники города будут работать в усиленном режиме. Вызовы на дом принимают до 21:00, выезды по ним выполняют до 22:00. После стабилизации ситуации с заболеваемостью медучреждения переведут на обычный режим работы.

Позже вышел приказ, подписанный начальником Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимиром Жаворонковым, согласно которому поликлиники города начали работать до полуночи (имеется в распоряжении ТАСС).

"В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и в целях обеспечения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Казани, приказываю организовать функционирование медицинских организаций в режиме семидневной рабочей недели с графиком работы с 8:00 до 24:00 ежедневно", - говорится в тексте документа.