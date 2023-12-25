Минпросвещения поручили посодействовать в создании материалов о дизайне школьной среды

Президент РФ Владимир Путин также поручил оказать поддержку в проведении на базе образовательных молодежных центров "Сенеж", "Таврида", "Машук" просветительских и акселерационных программ, посвященных изучению подходов к проектированию современных образовательных пространств и практик их использования для школьников, студентов колледжей и вузов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи посодействовать в проведении образовательных и просветительских программ, посвященных изучению дизайна школ, колледжей и вузов. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Оказать поддержку Общественной палате Российской Федерации, автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" и Общероссийской общественно государственной просветительской организации "Российское общество "Знание": в создании и распространении просветительских материалов (просветительского контента) о дизайне школьной среды и практиках ее использования в образовательном процессе", - говорится в поручении.

Также поручено оказать поддержку в проведении на базе образовательных молодежных центров "Сенеж", "Таврида", "Машук" и других площадок комплексных образовательных, просветительских и акселерационных программ, посвященных изучению подходов к проектированию современных образовательных пространств и практик их использования для школьников, студентов колледжей и вузов, а также их работников.

Кроме того, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежь должны содействовать применению при реализации программы по капитальному ремонту школ современных подходов и лучших практик в области дизайна пространства образовательных организаций с учетом опыта использования таких практик в образовательном процессе.

Доклад о проделанной работе глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева должны представить до 1 марта, далее - ежегодно.