Путин подписал закон о сроке содержания в спецучреждениях выдворяемых из РФ иностранцев

Период пребывания может быть продлен судьей не более чем на 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Иностранцы и лица без гражданства, выдворяемые из России, будут содержаться в специальных учреждениях не более 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей (27.19.1), в которой впервые устанавливается конкретный срок содержания иностранных граждан в специальном учреждении. Также по ней срок содержания выдворяемых из РФ может быть продлен судьей не более чем на 90 суток по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица органа внутренних дел при отсутствии фактической возможности исполнения постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. Судья должен рассмотреть ходатайство в течение пяти дней со дня его поступления. Предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства смогут обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в спецучреждении.

Также им может быть назначен штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 200 часов, если судья решит, что выдворение за пределы России является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания. Это будет касаться и случаев отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства. При этом судья должен учесть продолжительность проживания иностранца или лица без гражданства в России, его семейное положение, отношение к уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории страны, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в российское гражданство.

Кроме того, выдача временного удостоверения личности лицу без гражданства в РФ, либо признание лица беженцем, либо получение свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, предоставление ему временного убежища влечет за собой пересмотр постановления о выдворении. Устанавливается, что неуплата иностранцем или лицом без гражданства назначенного ему административного штрафа и (или) наличие у него обязательств, наложенных судьей, не препятствуют выдворению.