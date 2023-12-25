В Петрозаводске отказались от массовых гуляний и фейерверка на Новый год

Аналогичное решение городские власти приняли и в 2022 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Петрозаводска отказались от массовых гуляний и фейерверка на центральной площади города в новогоднюю ночь, аналогичное решение они приняли и в прошлом году. Об этом сообщила зампредседателя комитета социального развития городской администрации Светлана Пахомова.

"Как и в 2023 году, учитывая особую общественно-политическую ситуацию в стране и поддерживая инициативу многих регионов России, было принято решение не проводить массовые уличные гуляния и фейерверк на площади Кирова", - сказала Пахомова.

Тем не менее, совсем от новогодней программы власти не отказываются. В преддверии праздников в городе уже прошли крупные мероприятия, среди которых, например, спортивный музыкально-гастрономический фестиваль, фестиваль по танцевальному спорту "Кубок Деда Мороза", а также елка главы республики Карелия. С 25 декабря на площади Кирова откроется праздничная ярмарка "Сказочная Карелия". В канун Нового года в городе остановится поезд Деда Мороза, на перроне на это время организуют развлекательную программу.

Кроме того, встреча Нового года пройдет в более сдержанном формате и в Москве: без фейерверков и салютов. Власти Воронежской области запретили использование всех видов пиротехники во время празднования Нового года и Рождества, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал муниципальным властям и местным предприятиям отказаться от запуска новогодних салютов и направить сэкономленные средства на нужды фронта.