В обесточенных селах Рязанской области развернули пункты работы с потребителями

Они расположены в деревне Полково Рязанского района, селах Пальные Рыбновского района, Гришино и Криуша Клепиковского района, а также Петровичи и Выползово Спасского района

ТАСС, 25 декабря. Временные пункты работы с потребителями развернули в Рязанской области для жителей деревни и сел, оставшихся без электричества из-за налипания мокрого снега на проводах, сообщила пресс-служба регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

"В четырех районах Рязанской области развернуты временные пункты работы с потребителями электроэнергии. Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения и оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением", - говорится в сообщении.

Временные пункты расположены в деревне Полково Рязанского района, селах Пальные Рыбновского района, Гришино и Криуша Клепиковского района, а также Петровичи и Выползово Спасского района. "Пункты будут работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших от непогоды", - добавили в ведомстве.

Как сообщается на сайте Министерства энергетики РФ, на 14:00 в Рязанской области обесточенными остаются 3,2 тыс. человек.