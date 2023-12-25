Мощность ветроэлектростанций выросла на Ставрополье более чем на 50% в 2023 году

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, регион стал лидером по установленной мощности объектов ВИЭ-генерации в России

СТАВРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Суммарная мощность ветроэлектростанций на Ставрополье увеличилась на 280 МВт в 2023 году, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев. Таким образом, за год общая мощность таких электростанций в крае выросла более чем на 50%.

"Мы запустили ветроэлектростанции в 2023 году суммарной мощностью 280 МВт. Это Петровский, Кочубеевский округа. В январе планируем ввести еще 35 МВт. Мы заняли лидирующую позицию по зеленой энергетике в Российской Федерации", - сказал он.

К началу 2023 года суммарная мощность ветроэлектростанций в регионе составляла около 510 МВт. Помимо ветроэлектростанций, в регионе действует солнечная электростанция мощностью 100 МВт. По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, Ставропольский край стал лидером по установленной мощности объектов ВИЭ-генерации в России.