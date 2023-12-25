Обновлен перечень преступлений, обвиняемых в которых будут содержать отдельно

Согласно нововведениям, отдельно от других будут содержаться обвиняемые не только в организации преступного сообщества или незаконного вооруженного формирования, но и в участии в таких структурах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень преступлений, подозреваемые и обвиняемые в совершении которых должны содержаться в камерах отдельно от других подследственных. Поправки вносятся в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Согласно нововведениям, отдельно от других будут содержаться обвиняемые не только в организации преступного сообщества или незаконного вооруженного формирования, но и в участии в таких структурах. Кроме того, конкретизирован перечень террористических преступлений, обвиняемые в которых должны содержаться в отдельных камерах: теракт, содействие террористической деятельности и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Как и прежде, требование о содержании отдельно от других подследственных распространяется на подозреваемых и обвиняемых в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заражении ВИЧ-инфекцией, похищении человека, изнасиловании, грабеже и разбое, захвате заложников, бандитизме и в других преступлениях.