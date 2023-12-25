В Израиле переименовали турецкий кофе на фоне обострения отношений с Анкарой

По информации газеты Yedioth Ahronoth, вместо надписи "турецкий" на пачке будут патриотические лозунги

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Израильская компания "Штраус" - один из крупнейших в стране производителей продуктов питания и напитков - временно переименовала выпускаемый ею кофе по-турецки на фоне обострения отношений между Израилем и Турцией в свете военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила на своем сайте газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, на волне патриотических настроений в стране руководство компании решило временно изменить оформление упаковки выпускаемого этой фирмой 60 лет кофе по-турецки, убрав с нее надпись "турецкий". Теперь знакомую многим израильтянам красную пачку кофе вместо этого будет украшать израильский флаг и различные популярные сейчас патриотические лозунги: "Народ Израиля жив", "У нас нет другой страны", "Вместе мы сильны", "Поколение победы".

Как отмечает Yedioth Ahronoth, это решение было принято на фоне волны гневных комментариев израильтян в социальных сетях в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержавшего палестинских радикалов из движения ХАМАС, и множества призывов бойкотировать турецкие товары. Предлагалось и отказаться от названия "кофе по-турецки", хотя производимый компанией "Штраус" продукт не имеет прямой связи с Турцией.

"С начала войны был большой спрос на кофе, особенно на кофе с кардамоном, производству которого мы отдали приоритет", - отметил генеральный директор подразделения "Штраус - Кофе - Израиль" Ави Лауфер. "Были сообщения с просьбой изменить название на "кофе по-израильски" из-за бойкота турецких продуктов. Мы хотели прояснить, что между кофе по-турецки и Турцией нет связи. Кофейные зерна поступают из таких кофейных стран, как Бразилия, Вьетнам, Эфиопия, из Турции кофе не привозят", - пояснил он, добавив, что этот продукт компания производит в израильском городе Лод уже 60 лет, а своим названием "кофе по-турецки" обязан традиционным помолом, свойственным кофейным традициям Турции и Греции.

В этих условиях, рассказал Лауфер, в компании задумались над тем, чтобы "сделать что-то с упаковкой", откликаясь на общественный запрос. "В то же время мы хотели поднять боевой дух. Этот кофе есть почти в каждом доме, а также у бойцов [израильской армии] в Газе, которые присылают нам фотографии, на которых они пьют кофе", - отметил он, добавив, что компания решила разместить на упаковке патриотические лозунги, чтобы подчеркнуть связь кофе с культурой Израиля. По словам Лауфера, это временная акция.

Обострение обстановки на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

В свете этих событий Турция отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций, а Эрдоган несколько раз выразил мнение, что Израиль является террористическим государством, назвал ХАМАС легитимной политической силой в Газе и обещал, что Турция будет добиваться изоляции Израиля.