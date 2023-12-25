Нежелательные лица в РФ не смогут быть учредителями или участниками НКО

Закон также устанавливает возможность исключать лиц из состава учредителей НКО по инициативе органов ее управления

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает участникам признанных в России нежелательными иностранными организациями быть учредителями и членами некоммерческих организаций (НКО). Документ опубликован.

Теперь лица, которые включены в перечень иностранных и международных неправительственых организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, не смогут быть учредителями НКО, членами или ее участниками.

Также закон устанавливает возможность исключать лиц из состава учредителей НКО по инициативе органов ее управления. Ранее учредители и участники организации могли выйти из нее самостоятельно. Однако, законодательством не регулировался вопрос, когда учредитель утрачивал связь с организацией, например, в случае его смерти.

Теперь высший орган управления фонда или НКО сможет исключать из состава учредителей физических лиц в случае их смерти, признания недееспособными или безвестно отсутствующими. Юридические лица будут исключены при их ликвидации или исключении из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа.

В связи с этим в территориальный орган Минюста РФ необходимо подать заявление о внесении изменений, приложив решение высшего органа управления организации. В отношении физических лиц необходимо приложить копии вступившего в силу решения суда об их смерти или недееспособности.

Статья закона о некоммерческих организациях, посвященная ликвидации НКО, дополняется положениями, по которым автономная некоммерческая организация ликвидируется также в случае смерти единственного ее учредителя, признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим. То же самое произойдет в случае прекращения деятельности юрлица, являющегося единственным учредителем организации, из-за ликвидации или исключения организации из ЕГРЮЛ по решению Минюста не ранее чем через три месяца со дня наступления такого события. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.