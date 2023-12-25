Реконструировать таунхаусы можно будет за счет маткапитала

Таким образом семьи смогут увеличивать площадь жилого помещения и улучшать свои условия

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать средства материнского капитала для реконструкции таунхаусов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми внесена норма, согласно которой материнский капитал может быть использован не только для строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов, но и домов блокированной застройки. Реконструкция при этом должна проводиться без привлечения застройщика.

Уточняется, что для получения части средств материнского капитала в размере не более 50% для реконструкции домов блокированной застройки необходимо будет предоставить сведения из единого госреестра недвижимости о праве собственности, копии разрешения на строительство. Оставшуюся часть материнского капитала можно будет использовать на те же цели не ранее чем через полгода.

Как отмечается в аннотации к закону, опубликованной на сайте Совета Федерации, таким образом семьи смогут увеличивать площадь жилого помещения и улучшать свои условия.

Документ разработан в рамках реализации постановления Конституционного суда России, разрешающего реконструировать жилые дома блокированной застройки за счет средств материнского капитала.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.