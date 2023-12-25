В Сыктывкаре вновь объявили карантин по гриппу и ОРВИ

Ограничительные меры будут действовать с 26 по 30 декабря

СЫКТЫВКАР, 25 декабря. /ТАСС/. Школы и организации дополнительного образования Сыктывкара вновь закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу с 26 по 30 декабря, сообщила администрация муниципалитета.

"Приостановлен образовательный процесс в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования в период с 26 декабря по 30 декабря включительно", - говорится в сообщении на официальной странице администрации во "ВКонтакте".

Ранее карантин объявляли в столице Республики Коми с 28 ноября по 4 декабря.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю в Коми зарегистрировано 328 случаев ковида, 114 случаев внебольничных пневмоний, в том числе 37 среди детей до 17 лет. С симптомами ОРВИ и гриппа обратились 14 397 человек, в том числе более 7,6 тыс. детей. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 67,6%, среди взрослого населения - на 219,5%. На 25 декабря полностью приостановлен учебный процесс в 21 школе и пяти детских садах, а также в 150 классах 49 школ и в 11 группах 10 дошкольных учреждений. В Сыктывкаре эпидпорог превышен на 42,9%, среди взрослых - на 185,5%.

За неделю в регионе подтверждено лабораторно 158 случаев гриппа A, а также парагрипп, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы.