Карл III в рождественском обращении пожелал британцам "мира на Земле"

Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами, напомнил король Великобритании

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III в рождественском обращении к нации поблагодарил подданных за поддержку во время коронации и пожелал всем "мира на Земле".

"За прошедший год бесчисленное количество раз мне становилось тепло на душе, когда я видел, как люди удивительным образом заботятся друг о друге, делая дополнительные усилия, чтобы помочь близким на работе и дома, потому что считают это правильным. Моя жена и я были в восторге, когда сотни представителей этой самоотверженной армии людей - добровольцев, которые достойно служат своим общинам, - смогли присоединиться к нам в Вестминстерском аббатстве во время церемонии коронации", - сказал монарх.

"Они являются опорой нашего общества. Их присутствие много значило для нас и подчеркнуло значение коронации - прежде всего это призыв для всех нас служить друг другу, любить и заботиться обо всех, - заявил Карл III. - Служба также лежит в основе рождественской истории. Рождение Иисуса, который пришел служить целому миру, показывает нам, что нужно возлюбить своего ближнего так же, как самого себя".

Кроме того, британский король в своем выступлении поднял тему вооруженных конфликтов в различных уголках мира. "В период участившихся трагических конфликтов по всему миру я молюсь о том, чтобы мы могли делать все, что в наших силах, для защиты друг друга. Слова Иисуса кажутся как никогда актуальными: "Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами". Это универсальные ценности, которые объединяют нашу авраамическую семью религий и другие вероисповедания в Содружестве [наций] и по всему миру", - добавил Карл III. Свое обращение он завершил пожеланием "мира на Земле и всеобщего благоволения".

В этом году рождественская речь Его Величества была записана в Центральной комнате Букингемского дворца, которая расположена в восточном крыле лондонской королевской резиденции и выходит на балкон с видом на мемориал Виктории и парадную улицу Мэлл. Как уточнили в пресс-службе Букингемского дворца, впервые британский монарх записал обращение на фоне живой ели, украшенной сосновыми шишками и сушеными апельсинами. По желанию Карла III, известного сторонника защиты окружающей среды, после записи ель будет пересажена.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.