Иноагенты не смогут инициировать проведение экологической экспертизы в РФ

Закон также уточняет, что она может проводиться общественными объединениями и негосударственными некоммерческими организациями по инициативе граждан и органов местного самоуправления

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам и иностранцам инициировать проведение общественной экологической экспертизы. Документ опубликован на офциальном портале нормативных правовых актов.

Теперь инициировать и проводить общественную экологическую экспертизу не смогут лица, признанные иностранными агентами, лишенные в судебном порядке специального права, а также права занимать должности в сфере экологии и природопользования, признанные недееспособными и имеющие гражданство иностранного государства.

Помимо этого, закон устанавливает требование к экспертам государственной и общественной экспертизы - наличие аттестации. Она будет проводиться бесплатно специалистами Росприроднадзора. Предусматривается также ведение реестров экспертов.

Документом уточняется и то, что экспертиза может проводиться общественными объединениями и негосударственными некоммерческими организациями по инициативе граждан и органов местного самоуправления. Организаторы общественной экологической экспертизы должны будут известить население о начале, сроке и результатах ее проведения.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Положения об обязательной аттестации экспертов начнут действовать с 1 марта 2025 года.