Семьи погибших в СВО силовиков получат право на жилищные выплаты

Единовременная социальная выплата будет предоставляться в течение одного года со дня гибели сотрудника, указано в документе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве семей бывших силовиков, погибших в зоне военной операции, получить единовременную соцвыплату на приобретение или строительство жилья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, жилищная выплата будет предоставляться членам семьи бывших сотрудников органов внутренних дел (ОВД), уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, в случае их гибели в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Речь идет о сотрудниках, принятых на учет в качестве имеющих право на получение жилищной выплаты. Единовременная социальная выплата будет предоставляться в течение одного года со дня гибели такого сотрудника.

Аналогичные нормы будут также распространяться на членов семей погибших прокуроров.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Действие его норм распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.