Лукашенко шуткой прокомментировал петербургский холод

Журналисты отметили, что президент Белоруссии рискует здоровьем, выходя на холод без шапки, в ответ он заявил, что всю жизнь ходит так, поэтому волос нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой отметил холода в Санкт-Петербурге.

Журналисты, снимавшие прибытие лидеров на заседание Высшего Евразийского экономического совета, увидели, что глава белорусского государства вышел из автомобиля в пальто нараспашку и без шапки. Вслед Лукашенко посыпались вопросы, как ему петербургская погода. В городе было около минус трех градусов, но из-за высокой влажности и ветра ощущался серьезный холод.

"Как в Белоруссии, одинаково", - на ходу ответил тот. Журналисты тем не менее заметили, что Лукашенко рискует здоровьем, выходя на холод без шапки. "Всю жизнь хожу, поэтому волос нет", - пошутил тот.