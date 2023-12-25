В Оренбургской области полностью закрыли два участка трассы

Причина закрытия неблагоприятные погодные условия

УФА, 25 декабря. /ТАСС/. Движение для всех типов транспортных средств прекращено на востоке Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение касается двух участков дорог, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С 22:00 прекращено движение на следующих участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения: Орск - Домбаровский - Светлый" с 19 км (подъезд к пункту пропуска "Орск") по км 216 (въезд в н. п. Светлый) в Новоорском, Домбаровском и Светлинском районах; с 0 км (подъезд к г. Ясный от а/д Орск - Домбаровский - Светлый) по км 11+020 в Ясненском городском округе. Причина: неблагоприятные погодные условия", - сказано в сообщении.