В Ингушетии создадут сеть молодежных центров

Первый из них откроется в Магасе в начале 2024 года

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Сеть молодежных центров намерены создать власти в Ингушетии. Первый из них откроется в Магасе в начале 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Вместо одного "Дома молодежи" в республике появится несколько молодежных центров. Пришли к выводу, что это повысит эффективность работы Коммолодежи за счет децентрализации деятельности. <...> На сегодняшний день мы практически реализовали один из задуманных проектов - это центр добровольчества "Доброцентр" в городе Магасе с общей площадью в 420 кв. м", - написал он.

В создание "Доброцентра" вложили более 3 млн рублей, около половины суммы было выделено из федерального бюджета. Глава региона отметил, что открытие центра состоится в начале следующего года. В планах властей также строительство многофункционального молодежного центра. Для его создания уже подготовлена проектно-сметная документация.