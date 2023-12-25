Более 31 тыс. жителей Вологодской области обеспечат чистой водой в 2024 году

Главная цель проекта "Чистая вода" - обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России

ТАСС, 25 декабря. Еще 31 тыс. жителей Вологодской области будет обеспечена качественной питьевой водой в 2024 году по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Всего ею обеспечены по проекту около 300 тыс. жителей, однако проблема водоснабжения сохраняется, это один из часто задаваемых вопросов на встречах с населением, отметил врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании правительства области.

"В следующем году качественной питьевой водой обеспечим 31 тыс. человек. Всего по проекту водой уже обеспечены около 300 тыс. вологжан", - сообщил врио губернатора.

В результате, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит в Вологодской области почти 64%, в городах - почти 74%.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, в этом году наладили качественное водоснабжение более 22 тыс. человек. В следующем году на программу выделено 900 млн рублей.

Главная цель проекта "Чистая вода" - обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России. В федеральном бюджете на мероприятия этого проекта в текущем году предусмотрено 46,3 млрд рублей, в следующем - 23,7 млрд рублей.