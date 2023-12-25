В Черкассах депутату дали пять лет за оправдание в личном разговоре действий РФ на Украине

Уточняется, что он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным и "превозносил российскую армию"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутат городского совета Черкасс - административного центра одноименной области в центральной части Украины - осужден на пять лет тюремного заключения за оправдание в личном разговоре действий России на Украине. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса. В ведомстве добавили, что депутат был осужден по статье об оправдании действий РФ.

По данным прокуратуры, депутат в июне - июле прошлого года в разговорах со своими близкими родственниками высказывал "пророссийские взгляды" и неоднократно поддерживал действия России на Украине. Кроме того, он выражал восхищение президентом РФ Владимиром Путиным, "превозносил российскую армию и желал победы над Украиной".

Осужденный депутат входит в состав запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены 62-летней жительнице города Черкассы и ее подруге из Киева, о чем также сообщал офис генпрокурора. Так, по данным следствия 62-летняя женщина в телефонном разговоре со своей столичной подругой оправдывала действия РФ и сравнивала украинский режим с нацистским.

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, в стране постепенно складывается атмосфера доносительства и недоверия, которую можно сравнить с 1937 годом, а украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе. Он напомнил, что для этих целей Минцифры был запущен бот, с помощью которого можно жаловаться на соседей, прикрепляя фото и данные геолокации.