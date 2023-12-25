Биограф Шольца рассказал о потере доверия к канцлеру

Ларс Хайдер указал, что причиной тому стал вердикт Федерального конституционного суда по бюджетной политике, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Бюджетный кризис, с которым столкнулась Германия после недавнего вердикта Федерального конституционного суда (ФКС), стал сильным ударом по политической карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким мнением поделился германский публицист и журналист Ларс Хайдер, автор биографии социал-демократа.

"Я думаю, что вердикт ФКС по бюджетной политике является поворотным моментом. Я всегда раньше защищал Шольца, потому что он невероятного детально разбирается в политике. Та бюджетная уловка была его идеей. Наверняка были люди, которые ставили это под сомнение", - сказал он в интервью порталу t-online.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.

"Шольц, будучи юристом по образованию, думал, что все получится, - продолжал Хайдер. - Его имидж человека, который мало говорит, но много делает, впервые получил сильный удар. Я не уверен, что он сможет вернуть доверие. Это самый большой удар за его политическую карьеру".

Биография Шольца за авторством Хайдера была опубликована в 2021 году.