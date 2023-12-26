Во Владимирской области восстановили энергоснабжение

Без электричества остаются 10,7 тыс. человек в ДНР и 18,2 тыс. человек в ЛНР

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первоочередные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения завершены во Владимирской области, сообщает Минэнерго РФ в Telegram-канале.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Ярославской области, где на 22:00 (мск) обесточенными остаются 396 потребителей. Также энергетики продолжают восстанавливать ранее нарушенное энергоснабжение на юге страны. На 22:00 (мск) без электричества остаются потребители: ДНР - 10,7 тыс. чел. ЛНР - 18,2 тыс. чел.", - отмечается в сообщении Минэнерго.

Как уточнили в министерстве, причиной массовых отключений в нескольких регионах центральной части России стали неблагоприятные погодные условия, в особенности мокрый снег с налипанием на проводах.

Ранее министерство сообщало, что энергетики также завершили ремонт сетей в Рязанской области.