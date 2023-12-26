Жителям Чукотки рекомендовали не выезжать из населенных пунктов

В регионе прогнозируют сильный ветер

ТАСС, 26 декабря. Спасатели на Чукотке рекомендовали жителям не выезжать за пределы населенных пунктов и держаться вдали от ветхих конструкций из-за ветра, порывы которого могут достигать 33 м/с, и низовой метели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

"26 декабря прогнозируется западный ветер с усилениями до 18 м/с и низовой метелью, на побережье Чукотского моря ветер северо-западный с порывами до 33 м/с, сильная метель. Температура воздуха по округу до 35 градусов ниже нуля, в континентальной части - до 45 мороза. <...> Жителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выезжать за пределы населенных пунктов", - отметили в ведомстве.