В Сахалинской области зарегистрировали повышенную заболеваемость гриппом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Нетипично высокая и ранняя заболеваемость гриппом зарегистрирована на территории Сахалинской области. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось в 2,5 раза, сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по островному региону Галина Ковтонюк.

"Нетипичная для сезона заболеваемость гриппом - у нас большее количество заболеваемости гриппом зарегистрировано по сравнению с другими эпидемическими сезонами. <...> По сравнению с предыдущей неделей: у нас 257 случаев гриппа, прирост в 2,5 раза", - рассказала собеседница агентства и добавила, что в последние три года регистрировать случаи гриппа начинали в конце ноября. В этом году отмечается ранняя заболеваемость - первый случай зафиксирован уже в начале ноября.

Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 31% превышает прошлогодние показатели. Однако, по словам Ковтонюк, сравнение цифр этого эпидемического сезона и прошлых лет будет некорректным, так как в регионе изменились методы тестирования.