Китай выпустил серию почтовых марок к 130-летию Мао Цзэдуна

Общий тираж составил 7,8 млн экземпляров

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Почта Китая выпустила серию из четырех марок, посвященных 130-летию со дня рождения лидера китайской революции Мао Цзэдуна (1893-1976). На почтовых миниатюрах запечатлены связанные с государственным деятелем эпизоды революционной борьбы в горах Цзинганшань, сопротивления японской агрессии (1937-1945), строительства Шисаньлинского водохранилища.

Марки, отмечает агентство Xinhua, "ярко воссоздают мужественный образ товарища Мао Цзэдуна, демонстрируют его стратегические таланты и дальновидность".

Номинал полного набора марок - 4,80 юаня, тираж составляет 7,8 млн.