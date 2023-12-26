Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Ему был 71 год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Московского уголовного розыска (МУР), председатель совета ветеранов столичного управления МВД России Василий Купцов умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во "ВКонтакте".

"Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа. <...> Василий Николаевич отмечен высокими государственными наградами. Его имя войдет в славную историю МУРа", - написал Бастрыкин.

Глава СК России выразил соболезнования родным и близким Купцова, а также начальнику главного управления уголовного розыска МВД России генерал-лейтенанту полиции Виктору Голованову "в связи с невосполнимой потерей в рядах ветеранов органов внутренних дел".