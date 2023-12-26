Аномальное тепло в Омске второй день подряд бьет рекорды

Такие погодные условия привели к затруднению движения на трассах области

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Рекордно высокие показатели температуры, которая достигла плюсовых значений, фиксируют второй день подряд в Омске. Об этом сообщила ТАСС начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталия Криворучко.

"Вчера в Омске был зафиксирован новый температурный рекорд дня, который составил минус 0,9 градуса. Ранее минус 1,4 градуса отмечали в 2014 году. Сегодня тоже будет перекрыт абсолютный максимум. По данным УГМС, 26 декабря в 1988 году он составил плюс 1,8 градуса. Сегодня уже отмечено плюс 2,4 градуса", - рассказала Криворучко.

Аномально теплая погода привела к затруднению движения на трассах региона. В Тюкалинском районе 25 декабря столкнулись семь фур, пострадавших нет. Из-за дождя с мокрым снегом, сильного ветра и гололеда было принято решение во второй половине дня 25 декабря в границах Омской области ввести до вечера временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по федеральным трассам на Тюмень, Курган и Новосибирск.

В самом Омске утром 26 декабря возникли, согласно сервису Яндекс.Пробки, девятибалльные пробки. Как рассказали ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Омской области, только за период с 07:00 до 11:00 произошло 44 мелких ДТП и 4 ДТП с пострадавшими, в том числе одной жертвой. "У нас очень сложная дорожная обстановка, прогнозируется ухудшение, так как пошел снег, ожидается усиление ветра с понижением температуры", - рассказал собеседник агентства.