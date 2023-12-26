В Приамурье более 6 тыс. жителей малых и удаленных сел подключили к LTE в 2023 году

В 2024 году к высокоскоростному интернету планируют подключить 12 сел в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей малых и удаленных сел Амурской области получили высокоскоростной интернет в 2023 году в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Амурского филиала "Ростелеком" Роман Фелиферов.

"В итоге за 2023 год мы обеспечили более 6 тыс. амурчан, жителей малых и удаленных поселений, связью 4G/LTE", - сказал Фелиферов.

Он добавил, что в декабре завершилось строительство базовых станций в 23 малых населенных пунктах, расположенных в 9 районах и округах области. Местами строительство осложняли климатические, погодные условия, а также ландшафт. Работы выполнялись не только в труднопроходимых и заболоченных местах, под проливными дождями и при низких температурах. В некоторых случаях для прокладки оптоволокна и доставки оборудования в отдаленные населенные пункты, такие как Тутаул, расположенный в 230 км от Тынды, столицы БАМа, приходилось применять вездеходы.

В 2024 году к высокоскоростному интернету планируется подключить 12 сел Приамурья, которые жители выбирают самостоятельно с помощью онлайн-голосования на "Госуслугах".

УЦН 2.0 - это второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В рамках первого "Ростелеком" устанавливал точки Wi-Fi с радиусом действия до 100 метров в селах с населением от 250 до 500 человек. Проект УЦН 2.0 предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах, в которых проживает от 100 до 500 человек.