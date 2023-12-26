В регионах УрФО в ближайшие два дня ожидаются метели и небольшое похолодание

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Небольшое похолодание ожидается в большинстве регионов Уральского федерального округа в ближайшие два дня. Синоптики прогнозируют метели, сильные порывы ветра и снег, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 26 декабря] облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью минус 3-8 градусов, в горах до минус 11. Днем до минус 1-6, <...> местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении. В среду температура воздуха начнет снижаться, днем ожидается снег.

Утром и днем 26 декабря, ночью 27 декабря в Курганской области ожидается сильный ветер 25 м/с, ночью 27 декабря на дорогах прогнозируется сильная гололедица. По данным местных синоптиков, в регионе ожидаются метели и незначительное похолодание. В Челябинской области также ожидаются метели, порывы ветра достигнут 18-25 м/с.

В Тюменской области, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ожидаются метели, порывы ветра достигнут 18 м/с. В ближайшие два дня в Югре прогнозируется снег и мокрый снег, порывы ветра достигнут 17 м/с. На Ямале также ожидается снег и незначительное похолодание с 0 градусов днем во вторник до минус 1-6 градусов в среду.

Как добавил в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов, синоптики прогнозируют, что за текущие сутки в городе выпадет 10 мм снега. Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области выпустила предупреждение, что в регионе ожидаются сильный снег, метели, на дорогах гололедица и порывы ветра до 15 м/с.