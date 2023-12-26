В школах Челябинска из-за бурана отменили занятия во вторую смену

По данным пресс-службы администрации города, власти в ближайшие часы сконцентрируются на расчистке тротуаров

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинска отменили занятия второй смены в школах с 1-го по 11-й класс из-за снежного бурана, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Челябинск накрыл снежный буран. <...> В связи с неблагоприятными погодными условиями по решению оперативного штаба отменяются занятия в школах Челябинска во вторую смену с 1-го по 11-й класс", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в администрации города принято решение в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, внутриквартальных и внутридворовых проездов. Проезд по основным дорогам возможен, их расчистка продолжается.