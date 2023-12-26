В Хабаровском крае в 2024 году увеличат оклад педагогам

Повышение коснется всех групп должностей педагогических работников, уточнил глава региона Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае увеличат оклад педагогам образовательных учреждений на 7,7% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Год педагога и наставника завершаем хорошей новостью. <...> С 1 января 2024 года мы увеличиваем оклад педагогам краевых и муниципальных детских садов, школ, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования на 7,7%", - написал губернатор. Повышение коснется всех групп должностей педагогических работников.

Он отметил, что в этом году в крае строго следовали миссии, которую заложил в своем указе президент России Владимир Путин - работали над повышением престижа профессии учителя. В регионе было открыто 23 центра "Точка роста", центр выявления, поддержки способностей и талантов "Сириус-27" и центр опережающей профессиональной подготовки. 37 школ и 4 техникума получили новое компьютерное и интерактивное оборудование.

"Наши педагоги становились победителями и финалистами целого ряда престижных всероссийских конкурсов. В этом году по моему поручению учреждены почетные звания "Народный учитель Хабаровского края" и "Заслуженный учитель Хабаровского края". Эти награды за особые заслуги, успехи и достижения в развитии системы образования края, а также за высокие результаты учеников уже получили самые лучшие", - добавил Дегтярев.