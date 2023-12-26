На Эльбрусе из-за лавинной опасности закрыли канатные дороги

Специалисты принудительно спускают снег

НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Канатные дороги и трассы закрыты на Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности в Кабардино-Балкарии (КБР) в Приэльбрусье, сообщили в администрации курорта.

"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале курорта.

Специалисты принудительно спускают накопившийся снег со клонов Эльбруса и Чегета, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "25 декабря в Приэльбрусье проведено семь принудительных спусков лавин. Активное воздействие производилось эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по 19 лавиноопасным очагам", - говорится в сообщении МЧС.

На территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Большие нарзаны. "Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций "Чегет" - на высоте 3 040 м над уровнем моря и "Терскол" - 2 125 м. По состоянию на 26 декабря, высота снега в пунктах наблюдения составляет: Чегет - 92 см., Терскол - 67 см.", - уточнили в ведомстве, отметив, что в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2,5 тыс. м сохраняется лавинная опасность.