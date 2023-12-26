Белоусов исполнит желания двоих мальчиков в рамках "Елки желаний"

Алексей из Таганрога мечтает о палатке, а Андрей из Нижегородской области - о футбольных бутсах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Белоусов снял с ели два шарика, на которых дети записали свои желания.

Ему выпало исполнить мечту 16-летнего Алексея из Таганрога, который мечтает о палатке, и желание 9-летнего Андрея из Нижегородской области, который мечтает о футбольных бутсах.

"Это наши желания исполнять желания других, - сказал Белоусов. - Мальчик. Таганрог. 16 лет, мечтает о палатке. И мой тезка - Андрей. Нижегородская область, село Большая Ельня, 9 лет. Мечтает о футбольных бутсах. Я думаю, что нам вполне по силам исполнить эти желания. Самое главное, чтобы эти ребята были счастливы".

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.