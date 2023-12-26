Глава МЭР Решетников исполнит мечты троих детей в рамках "Елки желаний"

Он подарит им игрушечного динозавра, электромобиль и поездку в Сириус

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников исполнит мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний".

"Ефим, Пермский край, город Кунгур, 3 года: мечтает об игрушечном динозавре. Анастасия, Севастополь, 13 лет: мечтает побывать в Сириусе. Роман Сергей, Республика Адыгея, хутор Гавердовский, 3 года. Мечтает об электромобиле. Наверное, все-таки игрушечном. С наступающим Новым годом", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия-24".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.