Кабмин направит еще 1,6 млрд рублей на средства реабилитации для людей с инвалидностью

Речь идет о закупке слуховых аппаратов, кресел-колясок, синтезаторов речи, протезов, ортезов и других изделий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно направит 1,6 млрд рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о закупке слуховых аппаратов, кресел-колясок, синтезаторов речи, протезов, ортезов и других изделий, которыми людей с инвалидностью обеспечивает государство.

В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 57 млрд рублей. Как ожидается, дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме. Вопрос о его выделении был рассмотрен и одобрен на заседании кабинета министров 22 декабря.