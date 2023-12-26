В Омской области из-за непогоды ограничили движение автобусов и такси

В области замерзающий дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение движения автобусов, маршрутных и легковых такси введено в Омской области на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах из-за замерзающего дождя, мокрого снега, сильного ветра и гололеда. Об этом сообщила пресс-служба омских Минтранса и ГУ МЧС.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 15:00 (12:00 мск) 26 декабря Управлением дорожного хозяйства Омской области введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (замерзающий дождь, мокрый снег, сильный ветер, гололед). Ориентировочное время окончания ограничения 20:00 (17:00 мск) 26 декабря", - сообщили в омском Минтрансе.

В региональном ГУ МЧС добавили, что ограничение для этих же видов транспорта введено на отдельных участках федеральных трасс Р402 Тюмень - Омск, Р254 Челябинск - Омск - Новосибирск, А320 Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан с 11:30 до 21:00 (08:30 - 18:00 мск).

В Омске второй день подряд фиксируют рекордные показатели тепла. В понедельник в городе было минус 0,9 градуса, предыдущий рекорд в минус 1,4 градуса был установлен в 2014 году, во вторник - плюс 2,4 градуса. До этого абсолютный максимум в плюс 1,8 градуса зарегистрировали в 1988 году. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Омской области, аномально теплая погода привела к пробкам в городе и большому количеству ДТП.