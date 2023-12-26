Григоренко исполнил мечту болельщика ХК ЦСКА в рамках "Елки желаний"

Мальчик выполнил стартовое вбрасывание в матче КХЛ ЦСКА - Салават Юлаев, посетил экскурсию по арене, побывал в судейской, аппаратной и в раздевалке после матча, где пообщался с любимыми игроками

МОСКВА, 26 декабря, /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко исполнил мечту 10-летнего Артема Одинцова из Москвы в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", устроив ему встречу с хоккейным клубом ЦСКА, болельщиком которого является мальчик. Кадры исполнения его мечты показал телеканал "Россия-24".

Мальчик выполнил стартовое вбрасывание в матче КХЛ ЦСКА - Салават Юлаев, Артему также провели экскурсию по арене, он побывал в судейской, аппаратной и в раздевалке после матча, где пообщался с любимыми игроками. Также новогоднее поздравление ребенка вывели на один из экранов стадиона во время матча.

"Мне кажется, я больше под впечатлением, чем Артем. Конечно, Артем в восторге, и я в восторге, потому что есть возможность реализовать чью-то мечту", - рассказал вице-премьер.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.