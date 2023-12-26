Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% по сравнению с прошлой неделей

В Роспотребнадзоре отметили, что в 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 5% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На 51-й неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские. В структуре преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что количество заболевших на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года. От гриппа привито порядка 80 млн человек, что на 2 млн больше, чем неделей ранее.

Старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа был дан руководителем Роспотребнадзора 11 сентября 2023 года на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума.