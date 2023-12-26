Астраханские депутаты поддержали эвтаназию собак без владельцев

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту сообщили, что его принятие позволит умерщвлять нежизнеспособных и социально опасных животных

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Пункты временного содержания для безнадзорных животных будут созданы в Астраханской области, где после истечения определенного срока содержания животные без владельцев будут подвергнуты процедуре эвтаназии. Соответствующий законопроект поддержан в окончательном чтении депутатами думы региона.

"Сегодня законопроект поддержан депутатами большинством голосов в первом, окончательном, чтении. Законопроект направлен на то, чтобы на улицах города Астрахани не было беспризорных собак - у каждой из них должен быть хозяин, который несет ответственность за действия со своей стороны. Закон подразумевает создание пунктов временного содержания животных - это не приюты и не питомники, это отдельная норма, куда помещается животное, отловленное с улицы. Там за ним ухаживают, и если в течение срока до 15 дней его не забрал хозяин, животное гуманно умерщвляют, предварительно усыпив, жестокое обращение исключено", - сообщил журналистам автор законопроекта, депутат думы Астраханской области Евгений Дунаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной думы, предполагается, что действие закона начнется после создания подзаконной базы, регламентирующей порядок его реализации, а также с открытием пунктов временного содержания для безнадзорных животных.

Как сообщается в пояснительной записке к этому законопроекту, его принятие позволит умерщвлять нежизнеспособных и социально опасных животных. Практика показывает, что отловленные на улице животные без владельцев в основном не востребованы новыми хозяевами. Так, за 2023 год новым владельцам передано менее 1% животных от всего количества отловленных безнадзорных собак. При этом закон не отменяет продолжение программы "отлов - содержание - вакцинация - выпуск". В 2023 году сумма субвенции на реализацию этой программы составила 194,7 млн рублей.

О ситуации с безнадзорными животными

В Астраханской области собаки часто нападают на людей, в том числе на детей, жители жалуются на целые стаи безнадзорных животных в общественных местах, а в специальные службы поступает много заявок на их отлов. По подсчетам властей, в регионе свыше 23 тыс. бездомных собак. В январе 2022 года следователи возбудили в уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. В марте 2023 года судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что гибель 44-летней женщины, тело которой обнаружили утром на парковке в Астрахани, произошла от травматического шока и массивной кровопотери после нападения бродячих собак, следователи проводят проверку.

Как уточнили журналистам в пресс-службе губернатора Астраханской области со ссылкой на инициаторов закона, согласно принятому закону вопросами освидетельствования животных будет заниматься служба ветеринарии, отловом собак по заявкам граждан - МБУ "Чистый город". Сейчас организация получает до 30 таких вызовов в день. Организовать места временного содержания готовы приюты по всей области.

По данным властей, всего в 2021 году от укусов собак пострадали 3 620 человек, 1 300 из них - дети, в 2022 году - 4 813, из них 1 400 детей. Астраханцы, которые регулярно обращаются за помощью, собрали подписи в поддержку закона.