В создании Смоленского межвузовского кампуса примут участие ведущие вузы России

На базе кампуса будут вести работы по трансляционной медицине, беспилотной авиации и креативной индустрии

ТАСС, 26 декабря. Проектирование Смоленского межвузовского кампуса начнется в 2024 году, в его создании примут участие ведущие вузы России, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы по поручению президента нашей страны сейчас будем реализовывать кампус мирового уровня, уже приступим к проектированию в следующем году. И в эту работу активно включились крупные федеральные вузы: Московский авиационный институт, Московский энергетический институт, МГТУ имени Баумана, недавно мы обсудили проект Высшей школы экономики. Одни из лучших мировых вузов будут реализовывать на базе нашего Смоленского кампуса три направления: трансляционная медицина с участием нашего Смоленского медицинского университета, высшее инженерное - по беспилотной авиации, и третье - все, что связано с креативной индустрией", - сказал он.

Анохин добавил, что в Смоленске работают 17 высших учебных заведений, в них обучаются 45 тыс. студентов.

На совещании 9 сентября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что строительство межвузовского кампуса в Смоленске обойдется примерно в 15 млрд рублей. На первый этап строительства будет направлено около 6 млрд рублей, строительство будет идти в 2025-2026 годах. По его словам, в кампусе предполагается создание 13 объектов, 2 из которых будут модернизированы, 11 - новое строительство. Кроме того, будет организована жилая инфраструктура для студентов и преподавателей. Анохин тогда сообщил, что кампус планируется создать к 2029 году.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.