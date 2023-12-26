Вологодский Дед Мороз поздравил детей из Луганска и Алчевска

Детям вручили подарки и угощения

ТАСС, 26 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

"25-26 декабря зимний сказочник посетил города Алчевск и Луганск. Ребята из реабилитационных центров и образовательных учреждений познакомились с Дедом Морозом и получили новогодние подарки. Приезд Деда Мороза из Вологодчины воодушевил даже взрослых - вместе с детьми они загадывали новогодние желания", - говорится в сообщении.

В Алчевске Дед Мороз поздравил детей из Центра матери и ребенка и воспитанников реабилитационного центра "Возрождение". Также подарки и угощения получили ученики воскресной школы в Свято-Владимирском храме и воспитанники Центра детского и юношеского творчества. В Луганске с ним встретились дети из детского сада "Ладушки" и представители Штаба общественной поддержки Владимира Путина.