Глава Камчатки сообщил, что педсостав в школах региона омолодили на 17%

Владимир Солодов уточнил, что с каждым годом число абитуриентов, поступающих на профессию учителя, возрастает

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число молодых специалистов, которые работают в школах Камчатского края, в 1,5 раза больше среднероссийских и составляет 17,3%. Об этом журналистам в ходе семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника" сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"У нас количество молодых педагогов до 30 лет составляет 17,3%, что больше среднероссийского в 1,5 раза", - сказал он.

По его словам, с каждым годом число абитуриентов, поступающих на профессию учителя, возрастает.

"У нас важная задача, которую мы обсуждаем в формате семинара перед Государственным советом, как сделать так, чтобы мотивированная молодежь в педагогических университетах пришла потом в школу. Рецепт пока простой: спросить их, а что нужно? Какой должна быть школа, чтобы она была привлекательной? Дальше продолжить работу по капитальным ремонтам школ, чтобы оплата труда соотносилась с той нагрузкой, которая есть, и продолжить работу по дебюрократизации бумажной работы", - пояснил он.

2023 год по решению президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В числе мероприятий, прошедших на протяжении года в рамках плана правительства, в частности, всероссийская олимпиада учителей "Педагог - это призвание", форум молодых учителей "Педагог: профессия, призвание, искусство", съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета, а также подведение итогов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель".