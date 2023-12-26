Гендиректор "Мосфильма" высказался против блокировки YouTube в России

Карен Шахназаров отметил, что канал киноконцерна на видеохостинге занимает четвертое место среди крупнейших кинопроизводителей мира

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube сегодня остается единственным ресурсом влияния на международную аудиторию для России. Такое мнение выразил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Одно из самых важных достижений "Мосфильма" - то, что его смотрит большое количество зрителей во всем мире. Конечно, эту возможность дает интернет, и, надо сказать, YouTube. Почему я часто говорю, когда у нас поспешные какие-то идут призывы его закрыть, - вы закроете YouTube и закроете единственный, на самом деле, реальный ресурс влияния на международную аудиторию", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Шахназарова, сегодня канал "Мосфильма" на YouTube занимает четвертое место среди крупнейших кинопроизводителей мира. "Warner Bros. занимает первое место, Universal Pictures - второе, Sony Pictures - третье, а четвертое - "Мосфильм", 3,4 млрд просмотров за все время существования. Количество картин у нас при этом в два раза меньше, чем у вышеперечисленных студий - у нас выложено 1,4 тыс. картин, а у Sony - 4,8 тыс." - добавил он.

В среднем за месяц на канале фиксируется 50-60 млн просмотров, кино смотрят люди из разных стран, отметил Шахназаров. "За 2023 год из иностранных государств Украина занимает второе место - 16% просмотров идет оттуда, в абсолютных величинах это 109 млн просмотров. География у нас в целом интересная: в США - 8 млн просмотров, Великобритания - 2,5 млн, Канада - 1,8 млн, дальше Корея, Швейцария, Норвегия, Япония, Австралия, Черногория. Большая аудитория арабская, как мы выяснили. Смотрит весь мир", - рассказал он, добавив, что для этого все картины выкладываются с субтитрами, что требует денег и времени.